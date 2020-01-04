المهندس شهادتك . لم تلبسنا ثوب العزاء

2020/01/04 | 10:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد علي مزهر شعبان حينما قدم سقراط ليتجرع السم، عرف ان الحقيقة لا يحجبها غربال .وحين بشر المسيح ع بسماحة رسالته إكتسحت الباطل، ورغم الواشي، استبشرت البشرية فيما بعد […]

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