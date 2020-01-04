ارتفاع مفاجئ لــ النفط والذهب .. وخوف من خطر إشعال نزاعات أوسع ينجر إليها

2020/01/04 | 10:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

ارتفعت أسعار النفط بشكلٍ مفاجئ لتصل إلى 4%، وسجّل خام القياس العالمي برنت حوالى 69.16 دولاراً للبرميل، وهو أعلى معدل له منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، لكنه انحسر مرة أخرى إلى 68.21 دولاراً حوالى الساعة السادسة بتوقيت غرينتش.

من جانبها، رأت الخبيرة الاقتصادية العالمية في إيكونومست إنتل...

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