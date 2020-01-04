التحالف الدولي ينأى بنفسه عن الضربات الجوية في التاجي والغموض يكتنف الحادثة

2020/01/04 | 10:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أصدر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، السبت، بياناً نفى من خلاله تنفيذ غارات جوية جديدة شمال العاصمة بغداد، فيما يزال الغموض يكتنف هذه الضربة دون معرفة المستهدفين والجهة التي قصفت.وقال المتحدث باسم التحالف في تغريدة على منصة “تويتر” إن “التحالف لم ينفذ ضربات جوية قرب معسكر التاجي (شمالي بغداد) خلال […]

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