انطلاق مراسيم تشييع القائدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني في بغداد”صزر”

2020/01/04 | 10:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت صباح اليوم السبت، مراسيم التشييع الرسمي للشهداء القادة أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني مع الشهداء الاخرين انطلاقا من مطار المثنى باتجاه الكاظمية المقدسة.وقال الحشد إن، مراسيم تشييع […]

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