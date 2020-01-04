العمليات المشتركة تنفي استهداف رتل لطبابة الحشد الشعبي شمالي بغداد

2020/01/04 | 10:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، وجود غارة جوية ليلة أمس، استهدفت رتل لطبابة الحشد الشعبي في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد.

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