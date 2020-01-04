الطيران الاسرائيلي يكثف طلعاته فوق بيروت وجنوبي لبنان بعد اغتيال سليماني

2020/01/04 | 10:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن الطيران الإسرائيلي حلق بشكل مكثف طوال ليلة أمس في الأجواء اللبنانية.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن مصادرها أن الطائرات الإسرائيلية بدأت بالتحليق بعد عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق.

وأشارت إلى أن تحليق الطائرات استمر حتى صباح اليوم السبت في مناطق لبنانية مختلفة ومنها العاصمة بيروت ومناطق جنوبية محاذية للحدود الإسرائيلية اللبنانية.

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