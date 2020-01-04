العمليات المشتركة تخالف رواية الحشد بشأن غارة جوية في قضاء التاجي

2020/01/04 | 10:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادنفت قيادة العمليات المشتركة، السبت، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود غارة جوية ليلة امس في قضاء التاجي.وقالت القيادة، في بيان لخلية الإعلام الأمني: "ننفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود غارة جوية ليلة امس، استهدفت رتل لطبابة الحشد الشعبي في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد".ودعت، إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات والحذر من بث الشائعات ونشرها خاصة في الوقت الحالي".

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