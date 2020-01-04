نوري المالكي يبعث برسالة تعزية لقائد الثورة الاسلامية

2020/01/04 | 10:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي برسالة تعزية الى قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي....

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