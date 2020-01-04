الرافدين يصدر بياناً بشأن منح السلف للموظفين والمتقاعدين

2020/01/04 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد مصرف الرافدين، السبت (04 كانون الثاني 2020)، أن فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات هي الجهة ال...





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