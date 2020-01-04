الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان: عبد المهدي باق في رئاسة الوزراء لثلاثة اشهر مقبلة

2020/01/04 | 10:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان جاسم محمد جعفر، السبت، بقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لمدة ثلاث اشهر مقبلة، مبينا ان مفاوضات تشكيل حكومة جديدة تاجلت بسبب الاوضاع […]

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