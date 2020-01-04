لماذا علقت واشنطن وحلفاؤها تدريب القوات العراقية؟

2020/01/04 | 10:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق علقت الولايات المتحدة وحلفاؤها تدريب القوات العراقية بسبب التهديد المتزايد الذي يواجهونه، بعد غارة أميركية استهدفت، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وبعض منتسبي الحشد الشعبي.وقال ضابط ألماني كبير في رسالة لنواب ألمان، إن اللفتنانت جنرال الأمريكي بات وايت، قرر […]

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