اين كان عبد المهدي لحظة الاستهداف الأميركي للمهندس وسليماني؟

2020/01/04 | 10:43 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أفادت صحيفة “العربي الجديد”، السبت، بأن هاتف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، كان مغلقاً ولم يعلم...

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