مقتل شخص وجرح 3 اشخاص بعملية طعن في ولاية تكساس الأمريكية

2020/01/04 | 10:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الشرطة الأمريكية، صباح اليوم السبت، أن شخصا قتل وجرح ثلاثة آخرين في عملية طعن داخل مطعم بمدينة أوستن، عاصمة ولاية تكساس.

وأضافت أن تلك العملية جاءت ضمن سلسلة من الهجمات نفذها شخص واحد داخل منطقة تسوق في المدينة، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وأوضحت أن تلك الهجمات بدأت بدخول المشتبه به، الذي لم تكشف الشرطة عن هويته لكنها قالت إنه شاب يبلغ 27 عاما، إلى مقهى وضرب شخصا "بدون سبب واضح".

وتابعت أن المشتبه به فر مسرعا بعد ذلك ودخل مطعما حيث طعن شخصين، وهرب إلى أعلى سطح أحد المباني ثم قفز منه.

وأوضحت الشرطة أن شخصا من الذين تم طعنهم توفي لاحقا وأصيب الآخر بجروح خطيرة.

وقالت إن ثلاثة أشخاص، بينهم شرطي، حاولوا إيقاف المشتبه به، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

لكن بعد ساعات من الهجوم، قال حاكم تكساس، غريغ أبوت، عبر حسابه على تويتر إن المهاجم على ما يبدو "مشرد له سجل إجرامي".

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