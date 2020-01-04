القبض على 3 اشخاص قتلوا صديقهم في ميسان

2020/01/04 | 10:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم السبت، القاء القبض على ثلاثة اشخاص قتلوا صديقهم في مدينة العمارة.

وقال قائد الشرطة العميد عبد الخضر جاسم محمد، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "قوة مشتركة من قسم شرطة قضاء الكحلاء وسرية سوات وبمعلومات أمنية دقيقة وبعد عمليات البحث والتحري، تمكنت من إعتقال ثلاثة أشخاص اقدمو على قتل صديقهم المواطن (ح.



ف.



ح) في إحدى مناطق مدينة العمارة".

وبين ان "الجريمة وقعت بعد استدراج الضحية إلى منزل أحد المتهمين بهدف قتله"، مضيفا ان "المتهمين الثلاثة اعترفوا بالجريمة ودونت أقوالهم وتم توقيفهم استناداً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

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