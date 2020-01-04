كندا تطالب رعاياها بمغادرة العراق

2020/01/04 | 10:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت الحكومة الكندية رعاياها بمغادرة العراق وذلك بعد الغارات الجوية الأمريكية التي أدت الى استشهاد اللواء قاسم سليماني....

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