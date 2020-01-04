ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 53 قتيلا

2020/01/04 | 10:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في العاصمة جاكرتا الى 53 قتيلا.

ووفقا للوكالة أصبح أكثر من 173 ألف شخص بلا مأوى.

وتستمر الأمطار الغزيرة في إندونيسيا، والتي أدت إلى فيضانات في جزء من جاكرتا، وكذلك المدن المجاورة، من 31 كانون الأول 2019.

في سياق متصل، بذرت القوات الجوية الإندونيسية الملح في السحاب، يوم أمس الجمعة، في محاولة لمنع الأمطار من الوصول إلى العاصمة التي تغرق ببطء في أعقاب سيول وانهيارات أرضية تسببت فيها بعض من أشد الأمطار غزارة التي يتم تسجيلها على الإطلاق.

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