الرافدين يحذر من شركات ومكاتب صيرفة تدعي منح السلف باسمه

2020/01/04 | 10:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد مصرف الرافدين، اليوم السبت، أن فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات هي الجهة الوحيدة القانونية التي تمنح السلف للموظفين والمتقاعدين.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "بعض الشركات والجمعيات الاستهلاكية ومكاتب الصيرفة ومكاتب منافذ البطاقة الذكية المنتشرة في بغداد والمحافظات يحاولون إقناع الموظفين والمتقاعدين ويستغلون اسم المصرف عبر ادعائهم بمنحهم سلف فورية بالتعاون والتنسيق مع المصرف لقاء مبالغ خيالية".

وبين أن "هؤلاء يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لتحقيق غاياتهم الشخصية والترويج للسلف بهدف محاولة كسب الموظف أو المتقاعد واستدراجه وصولاً الى إقناعه بمنح السلفة وإبلاغه بأن منحها يتم بالتعاون مع المصرف".

وأوضح المصرف أن "الجهة الوحيدة والقانونية التي تمنح السلف هي فروع المصرف حصراً وبإمكان الموظفين والمتقاعدين التقديم على تلك السلف من قبل فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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