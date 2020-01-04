أمريكا توجه ’’نصيحة’’ لدول الخليج بعد اغتيال سليماني في بغداد

2020/01/04 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

نصح دينيس روس المستشار الرئاسي الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط، دول الخليج بزيادة إجراءات التأمين ثلاثة أضعاف، عقب مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال روس في تصريح صحفي: "أعتقد أن على دول الخليج مضاعفة إجراءات الأمن والحماية ثلاثة أضعاف، وعليهم التركيز على الأنظمة الدفاعية ضد الطائرات الموجهة الدرونز".

وتابع: "حتى قطر التي لها علاقات مختلفة مع إيران، هناك قاعدة أمريكية ضخمة فيها، وأعتقد أنهم يشعرون بالقلق".

وأضاف روس، أنه "رغم ذلك أعتقد أننا سنرى استخداماً إيرانياً إضافياً للفصائل بصورة غير مباشرة"، مشيراً الى أن "الإيرانيين سيحاولون خلق انطباع نفي وإنكار مرافق لرسائل لا يمكن فهمها بصورة خاطئة بأن طهران وراء ذلك".





وفي منتصف ليل الخميس-الجمعة، استهدفت طائرات أمريكية موكباً لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس وثمانية أشخاص آخرين، بحسب ما ذكرت هيأة الحشد الشعبي قرب مطار بغداد الدولي.

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، أن الجيش قتل قائد لواء القدس بالحرس الثوري الإيراني، بناءً على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، واصفة إياه "إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج".

من جانبه، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه بموقع "تويتر" صورة للعلم الأمريكي دون أي تعليق.

فيما علق المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، على اغتيال قاسم سليماني، قائلاً، إنه "شخصيّة مقاومة دوليّة، وإنّ جميع أنصار المقاومة يطالبون بالثأر لدمه، فليعلم جميع الأصدقاء والأعداء أيضاً، أنّ نهج الجهاد في المقاومة سيستمرّ بدوافع مضاعفة، وأنّ النّصر الحاسم سيكون حليف مجاهدي هذا المسار المبارك، فقدان قائدنا المضحّي والعزيز مرير لكنّ استمرار النّضال وتحقيق النّصر النهائي سوف يكون أشدّ مرارة على القتلة والمجرمين".

من جهة أخرى، أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عقب اغتيال سليماني، أن "الشعب الايراني وباقي الشعوب الحرة في المنطقة، ستنتقم للواء قاسم سليماني من الولايات المتحدة الامريكية المجرمة دون شك".

بجانبه، قال الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، تعليقاً على اغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس في رسالة حصلت عليها (بغداد اليوم)، إن "زوال اسرائيل وطرد الأمريكان من المنطقة مقابل اغتيال سليماني والمهندس"، مضيفاً: "على كل المجاهدين المقاومين الجهوزية فأن القادم علينا فتح قريب ونصر كبير".

بدورها، أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، عن قلقها إزاء تصاعد التوتر في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني على يد الأمريكيين، مطالبة الإدارة الأمريكية بإبلاغ الكونغرس على الفور بالوضع.

بغداد اليوم- متابعة

صرح السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة ماجد تاهت رافانتشي، السبت (04 كانون الثاني 2020)، بإن اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، بمثابة شن حرب.

وقال رافانتشي، في مقابلة صحفية

بغداد اليوم- بغداد

دعت المملكة العربية السعودية، الجمعة، الى أهمية ضبط النفس تفادياً لتفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه.

ونقلت وسائل اعلام سعودية عن مصدر مسؤول قوله، "تابعت المملكة العربية السعودية الأحداث في العراق الشقيق والتي جاءت نتيجة ل

بغداد اليوم _ متابعة

حمل المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني، اليوم الجمعة، نظام الولايات المتحدة جميع تبعات "مغامرته المجرمة" باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، بمحيط مطار العاصمة بغداد.

وذكر المجلس الاعلى ل

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