سائرون: موقفنا ثابت في مقاومة الاحتلال الأميركي

2020/01/04 | 11:14 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد تحالف سائرون، السبت، أنه موقف ثابت في مقاومة الاحتلال الأميركي في العراق، مشيرا إلى أن العمل ال...

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