تشييع المهندس وسليماني يتحول إلى تظاهرة غاضبة ضد أميركا

2020/01/04 | 11:14 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

تحولت مراسم تشييع قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سيلماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المه...

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