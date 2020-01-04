مشاهد من سماء بغداد تظهر حشود المشيعين لـ’سليماني’ و ’المهندس’

2020/01/04 | 11:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت مشاهد مصورة الحشود الغفيرة التي تشارك في تشييع شهداء الجريمة الاميركية، التي ادت الى استشهاد قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئ...

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