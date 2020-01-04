مصرف الرافدين يصدر بياناً بشأن منح السلف للموظفين والمتقاعدين

2020/01/04 | 11:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أكد مصرف الرافدين، السبت ، أن فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات هي الجهة الوحيدة القانونية التي تمنح السلف للموظفين والمتقاعدين.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته “يس عراق”، إن “بعض الشركات والجمعيات الاستهلاكية ومكاتب الصيرفة ومكاتب منافذ البطاقة الذكية المنتشرة في بغداد والمحافظات يحاولون إقناع الموظفين والمتقاعدين ويستغلون اسم المصرف عبر […]

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