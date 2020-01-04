2020/01/04 | 11:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: فراس الياس في أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر2001، وبعد التدخل العسكري الأمريكي – الأطلسي، تصاعد التدخل الأمريكي بشكل مباشر في شؤون الشرق الأوسط، حيث قدمت الولايات المتحدة أكثر من سبعة آلاف قتيل، وأنفقت ما يقرب من 5.5 ترليون دولار.ومع ذلك، هناك وجهة نظر إقليمية تزعم أن الغزو الأمريكي للعراق، هو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معهد واشنطن: الاضطرابات في العراق تُثير تساؤلات حول التصعيد الإيراني المحتمل ضد المملكة العربية السعودية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معهد واشنطن: الاضطرابات في العراق تُثير تساؤلات حول التصعيد الإيراني المحتمل ضد المملكة العربية السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).