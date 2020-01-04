2020/01/04 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ذكرت الخطوط الجوية العراقية، السبت (04 كانون الثاني 2020)، أن حركة الملاحة الجوية في الأجواء العرا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصورة.. حركة الملاحة في الأجواء العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
ذكرت الخطوط الجوية العراقية، السبت (04 كانون الثاني 2020)، أن حركة الملاحة الجوية في الأجواء العرا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصورة.. حركة الملاحة في الأجواء العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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