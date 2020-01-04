2020/01/04 | 11:37 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى العراق باستثناء كردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/04 | 11:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى العراق باستثناء كردستان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى العراق باستثناء كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).