صادقون: غدا البرلمان اما حياة تسر الصديق او ممات يغيض العدى

2020/01/04 | 11:37 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- اكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، اليوم السبت، على الدور البرلماني في اخراج القوات الامريكية وفاءا لدماء الشهداء.وقال سالم في تغريدة له على منصة “تويتر”، ان “غدا يا برلمان العراق، اما حياة تسر الصديق، او ممات يغيظ العدى”.

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