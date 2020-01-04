2020/01/04 | 11:45 - المصدر: الغد برس

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بالصور..تشييع المهندس وسليماني بمشاركة شخصيات سياسية ونواب ورجال

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بالصور..تشييع المهندس وسليماني بمشاركة شخصيات سياسية ونواب ورجال دين

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