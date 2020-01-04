استنفار لمواجهة الحرائق في استراليا بعد مصرع 23 شخصا

2020/01/04 | 11:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، السبت، استدعاء نحو ثلاثة آلاف من عناصر الاحتياط في الجيش؛ لمواجهة انتشار حرائق الغابات في مناطق متفرقة بالبلاد.

وقال موريسون إننا "نواجه أوقاتا عصيبة للغاية في الساعات المقبلة"، لافتا إلى أن 23 شخصا لقوا مصرعهم جراء تلك الحرائق المشتعلة منذ أسابيع، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".

وقرر موريسون تأجيل زيارتين مقررتين له إلى الهند واليابان نهاية الشهر الجاري؛ لتكثيف الجهود من أجل السيطرة على الحرائق.

وتشهد ولايتا فيكتوريا ونيو ساوث ويلز، منذ أسابيع، حرائق غابات أتلفت عشرات آلاف الأفدنة، بحسب السلطات، وتشتد كثافة الحرائق بسبب ارتفاع حرارة الجو، التي وصلت 43 درجة مئوية في بعض المناطق.

وقدّر علماء بيئة من جامعة سيدني الأسترالية، أن نحو 480 مليون كائن من مختلف الفصائل هلكت جراء الحرائق الهائلة المستمرة في أجزاء من البلاد منذ أشهر.

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