شاهد: كبار الشخصيات العراقية المشاركة بتشييع شهداء الجريمة الامريكية

2020/01/04 | 11:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت كبار الشخصيات الرسمية والدينية العراقية في مراسم تشييع جثامين شهداء الجريمة الامريكية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد....

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