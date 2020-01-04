المنتخب الأمريكي بكرة القدم يلغي معسكرا في قطر بعد مقتل سليماني

2020/01/04 | 11:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، اليوم السبت، إلغاء معسكرا تدريبيا كان يعتزم إقامته في قطر هذا الشهر، على خلفية توتر الوضع الإقليمي بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بقصف جوي أمريكي في بغداد، يوم امس الجمعة.

وقال الاتحاد في بيان انه ألغى المعسكر الذي كان يعتزم إقامته في الدوحة بدءا من الأحد وحتى 25 كانون الاول الجاري، عازيا سبب ذلك إلى "توتر الأوضاع في المنطقة".

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