بنس: العالم بات أكثر أمانا بعد قتل سليماني

2020/01/04 | 11:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

علق نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم السبت، على عملية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وأشاد بنس بموقف الرئيس دونالد ترامب، والذي يرى أنه اتخذ إجراء حاسما ووقف ضد الراعي الرسمي للإرهاب في العالم.

وقال بنس في تغريدة عبر موقع "تويتر" ان "الرئيس الأمريكي ترامب خلصنا من رجل شرير كان مسؤولا عن قتل الآلاف من الأمريكيين".

وأضاف أن سليماني وجه "المسلحين العراقيين لشن هجمات على القوات الأمريكية والتحالف كما قدم صواريخ وعبوات متطورة مميتة وتدريبات لاستهداف الأمريكيين".

وأشار بنس إلى إشراف سليماني على محاولة تنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي الأمريكية، بحسب ما أوضح.

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن سليماني استمر في "دعم النظام في سوريا، كما دعم المنظمات الإرهابية في المنطقة وأشرف في أفغانستان على دعم طالبان ورعاية الهجمات ضد التحالف الدولي".

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