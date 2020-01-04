الحرس الايراني يفصح عن مضمون رسالة “رسمية” أميركية بعد اغتيال سليماني

2020/01/04 | 11:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…اعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن مضمون رسالة “رسمية” أميركية بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الجنرال قاسم سليماني.وقال نائب قائد الحرس الثوري، إن “الرسالة الرسمية الأميركية طلبت ألا يتجاوز حجم الرد الايراني سقف الانتقام لسليماني فقط”.وكشف أنه “لا يمكن ل‍واشنطن أن تحدد شكل وطبيعة وسقف الرد الإيراني بعد اغتيالها سليماني”، […]

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