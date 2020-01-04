بريطانيا وكندا تنصحان رعاياهما بعدم السفر إلى العراق وإيران

2020/01/04 | 11:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نصحت بريطانيا مواطنيها بتجنب السفر إلى العراق باستثناء إقليم كردستان وتجنب السفر إلى إيران إلا للضرورة، بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان “نظرا لتصاعد التوتر في المنطقة تناشد وزارة الخارجية المواطنين عدم السفر إلى العراق باستثناء إقليم كردستان والتفكير مليا […]

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