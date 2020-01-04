ترامب: سليماني قُتل بأوامر مني

2020/01/04 | 11:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب، أن #القوات_الأميركية اغتالت قائد فيلق “القدس” الإيراني قاسم سليماني بأوامر منه.وقال ترامب في مؤتمر صحفي، إنه «قام بتوجيه أوامر للقوات الأميركية […]

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