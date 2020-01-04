2020/01/04 | 11:57 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رصد ـ الحل العراق أكد الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب، أن #القوات_الأميركية اغتالت قائد فيلق “القدس” الإيراني قاسم سليماني بأوامر منه.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي، إنه «قام بتوجيه أوامر للقوات الأميركية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: سليماني قُتل بأوامر مني) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي، إنه «قام بتوجيه أوامر للقوات الأميركية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: سليماني قُتل بأوامر مني) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: سليماني قُتل بأوامر مني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).