طيران اسرائيلي مكثف فوق لبنان

2020/01/04 | 11:58 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةذكرت وسائل إعلام لبنانية، السبت، أن الطيران الإسرائيلي حلق بشكل مكثف طوال ليلة أمس في الأجواء اللبنانية.ونقلت وكالة النشرة اللبنانية عن مصادرها أن...

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