بريطانيا تدعو رعاياها لعدم السفر الى العراق باستثناء كوردستان

2020/01/04 | 11:58 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطانيا تنضم الى أمريكا وهولندا ودول أخرى بتحذير مواطنيها من السفر الى العراق عدا إقليم كوردستان – صورة أرشيفية

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