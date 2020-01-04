أمان لك ولعائلتك .. قطع غيار أصلية من سما الغربية

2020/01/04 | 12:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة سما الغربية الوكيل الحصرية الوكيل الحصري لسيارات بايك الصينية في العراق، السبت، عن توفر قطع غيار أصلية المنشأ.

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