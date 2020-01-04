مجلس الأمن الوطني: يجب توحيد الموقف الرسمي العراقي لحفظ كرامة وأمن وسيادة البلاد

2020/01/04 | 12:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس الأمن الوطني اجتماعا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.

المجلس بحث تطورات الأوضاع والقضايا الأمنية في البلاد بعد الاعتداء الذي ادى لمقتل عدد من الشخصيات القيادية، حيث أكد دعمه لموقف القائد العام للقوات المسلحة باستنكار وادانة انتهاك سيادة العراق ورفض الاعتداء وما يمثله من خروج عن دور وشروط تواجد القوات الأميركية، وللدعوة التي وجهها لمجلس النواب لعقد جلسة استثنائية من اجل تنظيم وتوحيد الموقف الرسمي العراقي واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لحفظ كرامة وأمن وسيادة البلاد.

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