وصول موكب التشييع الرسمي لقادة الحشد الشعبي إلى الجادرية وسط بغداد

2020/01/04 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-متابعة

كشف الثقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، السبت (04 كانون الثاني 2020)، عن موقف إقليم كردستان من الاحداث التي تشهدها المنطقة، عقب اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس

بغداد اليوم- بغداد

حضر رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، السبت (04 كانون الثاني 2020)، مراسم تشييع جثامين الضربة الامريكية التي استهدفت، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني.

وذكر المكتب ال

بغداد اليوم- متابعة

أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين اسماعيلي، السبت (04 كانون الثاني 2020)، أن سليماني كان ضيفاً رسمياً بدعوة من مسؤولي الحكومة العراقية.

وقال اسماعيلي في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "السلطة القضائية وبا

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