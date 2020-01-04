تظاهرات العراق.. استمرار الرفض لمرشحي الأحزاب

2020/01/04 | 12:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق تتواصل #الاحتجاجات العراقية في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، في وقت دعا ناشطون إلى تظاهرات واسعة، اليوم السبت، للضغط على #البرلمان والقوى السياسية من أجل ترشيح شخصية […]

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