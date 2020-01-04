بالفيديو والصور .. تشييع حاشد لــ

2020/01/04 | 12:08 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

بدأت صباح اليوم مراسم تشييع نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني اللذين قتلا بقصف أمريكي بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن "مراسم تشييع الشهداء القادة أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ومدير مديرية العلاقات العامة ...

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