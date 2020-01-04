بومبيو: أوروبا

2020/01/04 | 12:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة بأن الأوروبيين "لم يكونوا مفيدين" بالقدر الذي كانت تأمل به الولايات المتحدة بشأن قتل قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأوضح بومبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة أنه اتصل بمسؤولين في جميع أنحاء العالم لمناقشة الهجوم الذي أشاد به الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإسرائيل لكنه واجه تحذيرات من أنه يمكن أن يؤجج التوتر في المنطقة.

وقال الوزير الأميركي: "أمضيت اليوم الأخير ونصف يوم، يومين، أتحدث مع شركاء في المنطقة وأطلعهم على ما كنا نفعله ولماذا كنا نفعل ذلك، سعيا للحصول على مساعدتهم.



جميعهم كانوا رائعين".

وأضاف: "ثم جاء الحديث مع شركائنا الآخرين في أماكن أخرى ولم يكن جيدا.



بصراحة لم يكن الأوروبيون مفيدين بالقدر الذي كنت أتمناه".

وقال بومبيو إن "البريطانيين والفرنسيين والألمان يجب أن يدركوا أن ما فعله الأميركيون أنقذ أرواحا في أوروبا كذلك".

وتابع الوزير في المقابلة: "كان هذا أمرا جيدا للعالم بأسره، ونحن نحث الجميع في العالم على الوقوف بجانب ما تحاول الولايات المتحدة فعله وهو ببساطة دفع جمهورية إيران الإسلامية إلى اتباع سلوك دولة طبيعية".

وكان بومبيو صرح قبل ذلك الجمعة أن سليماني كان يخطط لعمل وشيك يهدد مواطنين أميركيين عندما قُتل في الغارة.

وذكر مسؤولون أميركيون أن سليماني الذي أدرجته الولايات المتحدة على لائحتها السوداء قتل بقصف صاروخي لطائرة من دون طيار قرب مطار بغداد الدولي الخميس.

وبعد اغتياله، دعا مسؤول الشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل كل الأطراف الفاعلة إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتحمل المسؤولية في هذه اللحظة الحاسمة".

من جهته، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المشاركين في قتل سليماني على "ضبط النفس"، بينما رأى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن وقف التصعيد سيكون أساس الحل.

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