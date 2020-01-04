صورة.. العراق يتصدر “تريندينغ” تويتر في الولايات المتحدة الأميركية

2020/01/04 | 12:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تصدر العراق، تريندينغ الولايات المتحدة الأميركية على موقع تويتر، أمس الجمعة، بعد أحداث اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة أميركية في محيط مطار بغداد الدولي.وتسببت حادثة اغتيال سليماني والمهندس، قلق سياسي واجتماعي في الأوساط العراقية بالإضافة إلى القلق الإقليمي والدولي، فضلا […]

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