مندوب سوريا لدى الامم المتحدة: اغتيال سليماني إعدام خارج نطاق القانون

2020/01/04 | 12:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وصف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، اليوم السبت، العملية الأمريكية التي أدت لمقتل قائد "فيلق القدس" اللواء قاسم سليماني "إعدام خارج نطاق القانون".

وقال الجعفري في بيان: إن "هذا عمل قتل غير قانوني.



سوريا تعتبره انتهاكا فاضحا من أعمال العدوان، قتل وإعدام مواطن أجنبي في بلد أجنبي".

وأضاف الجعفري أن سوريا "تدين بشدة العدوان الإجرامي الأمريكي الذي أدى إلى اغتيال الجنرال سليماني"، معتبرا أن هذا العمل "سيؤثر بالتأكيد على الوضع في المنطقة".

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