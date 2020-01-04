التحالف الدولي يعلن تخفيض عملياته في العراق لأسباب أمنية

2020/01/04 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن التحالف الدولي، السبت (04 كانون الثاني 2020)، تخفيض عملياته في العراق لأسباب أمنية

وقال مسؤول...





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