2020/01/04 | 12:39 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم السبت، بانه “لن نترك الدفاع عن حرية العراق.وقال الفياض في تصريح صحفي، خلال مراسم تشييع شهداء النصر على داعش، انه “نعاهد الشهداء بالبقاء على العهد للدفاع عن حرمة العراق”.واضاف، انه “ونحن نودع الرجال الأبطال نؤكد بان حرية العراق فوق كل اعتبارات ولن نتخلى ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض: نعاهد الشهداء بالبقاء على العهد للدفاع عن حرمة العراق) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض: نعاهد الشهداء بالبقاء على العهد للدفاع عن حرمة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).