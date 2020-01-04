روانجي الانتقام على اغتيال سليماني سيكون قاسيا

2020/01/04 | 12:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…اكدمجيد تخت روانجي سفير إيران لدى الأمم المتحدة ، أن قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية أمس، أشبه بشن حرب، واعتبر أن “الرد على عمل عسكري يكون بعمل عسكري”.وقال تخت روانجي في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية أمس الجمعة، إن “الولايات المتحدة دخلت باغتيال سليماني مرحلة جديدة بعدما […]

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