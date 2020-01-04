بالصور : شخصيات سياسية ودينية عراقية مشاركة في تشيع سليماني والمهندس اليوم

2020/01/04 | 12:43 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

شارك اليوم عدد من الشخصيات السياسية والدينية في مراسيم تشيع كلا من قاسم سليماني الجنرال الايراني وقائد الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس الذين استشهدا في ليلة الجمعة اثر القصف الامريكي على موكبهم قرب مطار بغداد الدولي .

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