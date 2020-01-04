2020/01/04 | 12:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / حضور عبدالمهدي و العامري في تشييع قاسم سليماني والقادة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو : حضور عبدالمهدي و العامري في تشييع قاسم سليماني والقادة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو : حضور عبدالمهدي و العامري في تشييع قاسم سليماني والقادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).