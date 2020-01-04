2020/01/04 | 12:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتفى قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد على خامنئي ان يكتب عبارة "بسم الله الرحمن الرحيم" في حسابه على تويتر، بعد استشهاد الفريق قاسم سليما...

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